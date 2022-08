BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Autozulieferer habe den Markt bereits mit einer heftigen Gewinnwarnung am 21. Juli geschockt, sodass es nun keine größeren Überraschungen mehr gegeben habe, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte würden keine besonderen Verbesserungen im Geschäftsumfeld erwartet./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 15:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,98 % auf 18,24EUR erreicht.