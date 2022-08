Sommerzeit an den Börsen

Für die Rentenmärkte waren die jüngsten Zinserhöhungen – paradoxerweise - ein Segen. Die Renditen gingen zurück. Offensichtlich nehmen die Finanzmärkte es den Notenbanken ab, dass ihre Zinsmaßnahmen die Inflationsraten in den kommenden Monaten drücken können. Damit entweicht die in den Renditen enthaltene Inflationsprämie, und der Nominalzins sinkt.

Globales Bruttoinlandsprodukt unter Druck

Aber es war auch das Rezessionsrisiko, dass die Renditen nach unten drückte. In den Vereinigten Staaten ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal 2022 leicht geschrumpft. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung ist bisher jedoch nicht sehr tief und breit ausgeprägt, aber es war das zweite Quartal mit negativen Zuwachsraten in Folge. Die wirtschaftliche Abkühlung ist unter anderem Folge der hohen Inflation – denn der Konsument hält sich zurück -, zugleich aber eine Voraussetzung für eine weitere Entspannung an der Inflationsfront.

In Europa ist die Situation nicht wirklich besser. Die Geschäftserwartungen und das Konsumentenvertrauen gehen aufgrund der „Gaskrise“ zurück. Eine scharfe Rezession ist jedoch weder in Amerika noch in Europa zu erwarten. Dafür sind die Bilanzen von privaten Haushalten und Unternehmen zu gesund, und die Arbeitsmärkte sind in guter Verfassung. Es sieht grundsätzlich eher nach einer Phase aus, in der die gesamtwirtschaftliche Leistung für eine vorübergehende Zeit stagniert.

Der Kapitalmarkt findet das Lachen wieder

Der Juli war an den Kapitalmärkten ein guter Start in das zweite Halbjahr. An den Rentenmärkten war die Wertentwicklung angesichts fallender Renditen und geringer gewordener Spreads sehr erfreulich. Die fallenden Renditen hatten auf den Aktienmärkten positive Nebeneffekte. Gängige Aktienmarktindizes legten alleine im Juli zwischen 5% (DAX) bis 11% (Nasdaq) zu. Die laufende Gewinnberichterstattung präsentiert sich bislang solide; der wirtschaftliche Datenkranz indessen ist bei weitem kein Freifahrtschein für die Aktienmärkte.

Die Rentenmärkte scheinen sich gegenwärtig in einem Gleichgewicht zu befinden. Die übersteigerten Renditesteigerungen wurden korrigiert. Sorgen bereitet – wieder einmal – der italienische Anleihemarkt. Die Renditeaufschläge sind gestiegen. Das neue „Anti-Fragmentierungs-Tool“ der EZB sollte „unangemessene“ Spreadausweitungen begrenzen. Schließlich war der EURO zum ersten Mal seit Jahren im Juli für kurze Zeit weniger Wert als der US-Dollar. Der Abwärtstrend der europäischen Leitwährung hält seit rund anderthalb Jahren an. In den letzten Monaten lässt sich dies vor allem dem zögerlichen Auftritt der EZB bei gleichzeitig aktivem Voranschreiten der FED zuzuschreiben. Langfristig ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Dollar die Parität zum Euro unterschreiten sollte. Der Zinserhöhungszyklus der Fed dürfte bei spätestens 3,5% abgeschlossen sein.

Der Juli war ein starker Monat für die easyfolios. Die Performance der ETF-Portfolios lag zwischen +4,79% (easyfolio 30) und +4,85% (easyfolio 70).