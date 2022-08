Zweistelliges Wachstum dürfte anhalten und die Ertragslage sich in Q2 deutlich besser darstellen als zum Jahresauftakt



Uzin Utz wird am 25. August den H1-Bericht veröffentlichen. Infolge der beschleunigten Kostenanstiege insbesondere für Rohstoffe und Energie verlief das Auftaktquartal in Bezug auf das operative Ergebnis enttäuschend (Umsatz: +11,2% yoy; EBIT: -28,5% yoy). Für Q2 gehen wir nun von einer spürbaren Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal aus. Da Q2/21 jedoch das bislang sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig stärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens darstellte, halten wir eine Ergebnissteigerung yoy für ausgeschlossen.



Zweistelliges Wachstum sollte anhalten: Hinsichtlich der Umsatzentwicklung rechnen wir im zweiten Quartal trotz der hohen Basis erneut mit einem knapp zweistelligen Wachstum (MONe: +10,2% yoy auf 129,0 Mio. Euro). Dieses dürfte sich jedoch überwiegend aus eigenen Preisanhebungen speisen und in Summe stagnierende Volumina widerspiegeln. Regional betrachtet gehen wir von deutlich überproportionalen Wachstumsraten in den USA und eher moderaten Zuwächsen im europäischen Raum aus. Dies führen wir auf die noch geringere Basis im Wachstumsmarkt Amerika (Umsatz 2021: +39,9% yoy auf 60,7 Mio. Euro) sowie die u.E. zurzeit generell robustere Verfassung der US-amerikanischen Bauwirtschaft zurück. Als Indikator dienen uns hierbei u.a. die Zahlen des Schweizer Wettbewerbers Sika (u.a. Anbieter von Bodenklebstoffen), der kürzlich für H1 ein FX-bereinigtes Wachstum von 35,8% yoy für die Region Americas vermeldete, während EMEA um 12,9% yoy zulegte. Bei Uzin Utz erwarten wir ähnliche Unterschiede in der regionalen Umsatzentwicklung.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 95,00 Euro