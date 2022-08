FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adler Group haben am Donnerstag ihren Stabilisierungsversuch mit kräftigen Gewinnen fortgesetzt. Die Papiere des angeschlagenen Immobilienunternehmens bauten ihre Vortagesgewinne kräftig aus und stiegen um knapp elf Prozent auf 3,48 Euro. Damit überwanden sie auch die 21-Tage-Linie, die technisch orientierten Anlegern als kurzfristige Trendangabe dient.

Allerdings waren die Aktien am Dienstag erneut auf ihr bereits Anfang August erreichtes Rekordtief bei 2,83 Euro gefallen. Am Donnerstag teilte Adler mit, sich mit dem Verkauf zweier Immobilienprojekte in Frankfurt am Main frisches Geld beschafft zu haben.