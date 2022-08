Untersuchung von WalkMe zeigt Die Unfähigkeit, digitale Tools umfassend zu nutzen, hat DACH-Unternehmen letztes Jahr im Durchschnitt mehr als 56 Millionen Euro gekostet

San Francisco (ots) - 59 Prozent der Unternehmen stehen "unglaublich unter

Druck", die digitale Transformation zu beschleunigen - zugleich sagen 47

Prozent, dass Change-Management-Programme "nicht mehr zweckdienlich" sind



WalkMe (http://www.walkme.com) Ltd. (NASDAQ: WKME), ein führender Anbieter von

Digital-Adoption-Lösungen, hat jetzt die Studie "The State of Digital Adoption

2022 - 2023" veröffentlicht. Darin wird deutlich, wie schwer es den Unternehmen

fällt, ihre Mitarbeiter zu befähigen, digitale Tools bestimmungsgemäß und in

vollem Umfang zu nutzen. Der Untersuchung zufolge geben Unternehmen in der

DACH-Region aufgrund der mangelnden Akzeptanz digitaler Technologien im

Durchschnitt fast 28 Millionen Euro zu viel für die Umsetzung ihrer

strategischen Ziele aus. 59 Prozent der Unternehmen stehen "unglaublich unter

Druck", die digitale Transformation schneller voranzutreiben. Dennoch können sie

nicht gewährleisten, dass ihre Mitarbeiter die vorhandenen Technologien

vollständig nutzen und so deren Potenzial maximal ausschöpfen.