Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass die derzeitige Rally der Aktienmärkte nur eine Bärenmarktrally ist und bleibt - wenngleich die dynamischste und stärkste Bärenmarktrally des bisherigen Jahres 2022. Warum? Aktienmärkte finden dann einen Boden, wenn die Notenbanken beginnen, die Zinsen zu senken - das zeigt der Blick in die Finanzgeschichte. Davon sind wir aber noch weit entfernt - im Gegenteil: die Fed wird weiter die Zinsen anheben und im September das Volumen der Bilanzreduzierung verdoppeln. Wir sind also weiterhin in einem Umfeld von Liquiditäts-Verknappung - Aktien aber sind Liquiditäts-Assets! Und: die niedrigeren US-Verbraucherpreise gestern und die tieferen US-Erzeugerpreise heute deuten auf eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft hin - eine Rezession ist von den Märkte jedenfalls bislang nicht eingepreist. Auffallend heute: trotz starker Wall Street zu Handelsbeginn steigen die Anleiherenditen und der VIX..

Hinweise aus Video:

1. Strompreis und Gaspreis mit kräftigem Anstieg – die Gründe

2. USA: Peak Inflation, aber dennoch weiterhin hohe Preise

Das Video "Aktienmärkte: Es bleibt eine Bärenmarkt-Rally!" sehen Sie hier..