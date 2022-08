Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin/Brieselang/Dallgow-Döberitz (ots) - FTTH-Ausbau ohne Lücken? 2,5 Gbit/sfür alle Haushalte der Region? Die Gemeinden im Landkreis Havelland inBrandenburg haben nicht lange gewartet, sondern Ende 2021 die erstenKooperationsvereinbarungen mit dem größten alternativen Breitbandversorger imLand Brandenburg, der DNS:NET, abgeschlossen. Am 10. August 2022 konnte nachguter Vorvermarktung und gründlicher Vorplanung für den Bau gleich in zweiGemeinden der Spatenstich zusammen mit den Bürgermeistern der beiden Gemeindenund der DNS:NET stattfinden. Doppelt gefeiert macht doppelt gute Laune.Gestartet wurde mit dem feierlichen Spatenstich in Brieselang zusammen mit derFachbereichsleitung für Bauwesen und Gemeindeentwicklung und dem Smart-CityManagement. Für knapp 6.000 Brieselanger Haushalte sowie weitere 500 Haushaltein den Ortsteilen Bredow und Zeestow können nach dem Baustart Datenraten von biszu 2,5 Gbit/s bereitgestellt werden. Bürgermeister Ralf Heimann bekräftigte beimPressetermin sein persönliches Anliegen, die Internetinfrastruktur in derGemeinde Brieselang endlich aufzuwerten. "Wir sind als Gemeinde sehr froh undstolz darauf, dass wir im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger und der hieransässigen Unternehmen mit der Firma DNS:NET als kompetenten Partner diewichtigen Weichen für die Zukunft nun stellen können. Stabile undleistungsfähige Glasfaserleitungen sind sowohl ein wichtiger Standortfaktor fürdas Gewerbe als auch genauso elementar für die privaten Haushalte. Dass derflächendeckende Ausbau nach dem großen Interesse seitens der Haushalte wiegeplant nun beginnt, ist großartig. Jetzt schaffen wir es endlich, ins 21.Jahrhundert durchzustarten."Auch beim Spatenstich in Dallgow-Döberitz (ca. 10.500 Einwohner) gab esgutgelaunte Stimmen beim Pressetermin zusammen mit Gemeindevertretung,Bauplanung und dem Dezernenten für Wirtschaftsförderung/Breitbandausbau desLandkreis Havelland. Dallgows Bürgermeister Sven Richter kommentierte: "Wirhaben als Gemeinde viel vor. Wachstum und Ansiedlung von Gewerbe undBildungseinrichtungen brauchen definitiv beim Breitbandausbau eine verlässlichePartnerschaft, Qualität und vor allem einen überschaubaren Zeithorizont. Wirfreuen uns sehr, dass wir mit dem heutigen Tag und dem symbolischen Spatenstichzeitnah beim Thema Flächendeckung agieren können."In vielen weiteren Regionen des Landkreises wie in Falkensee, Wustermark u.a.finden derzeit Beratungen und umfangreiche Bauaktivitäten durch die DNS:NETstatt. Der Landkreis Havelland ist dabei vom Ansatz "Glasfaser für alle", derExpertise und dem Prinzip der regionalen Betreuung durch die DNS:NET überzeugt