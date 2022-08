Boom and Bust, Kommentar zu Siemens von Michael Flämig München (ots) - Viele Vorstände gehen in diesen Monaten in Deckung. Sie verstecken sich aber weder vor einem Shitstorm wegen Entlassungen noch wegen gesenkter Prognosen vor wütenden Aktionären. Sie ducken sich vielmehr vor ihren Kunden weg. Denn die eigentlich umworbene Klientel bombardiert reihenweise Unternehmen derart mit Aufträgen, dass es manchmal eher an Attacken als an geordnete Bestellungen erinnert. Der Ansturm mag im Normalfall hochwillkommen sein. Doch manchem Manager wird der Boom unheimlich. Denn der große Knall scheint programmiert angesichts der Nachfrage-Orgie. Folgt der Bust?

Siemens steht pars pro toto für wichtige Teile der Wirtschaft. Der Auftragsbestand hat mit 99 Mrd. Euro einen Rekordwert erreicht. Sogar Kurzzykliker, die sonst gleich nach Ordervergabe gefertigt werden, müssen auf Slots für die Produktion warten. Allerorten wird der Boom bestätigt. Firmen wie Krones als Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sehen es als eine zentrale Herausforderung, akzeptable Lieferzeiten zu bieten.