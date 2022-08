Gate.io Group erhält VFA-Lizenz der Klasse 4 in Malta und markiert damit einen starken Start in Europa

Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) - Gate.io Group

=GM_prnewswire_Malta_20220810&utm_campaign=TR_ZUhKHzbr&utm_content=&utm_medium=C

gab bekannt, dass ihr in Malta ansässiges

Unternehmen, Gate Technology Ltd., in Malta eine lizenz als Service Provider für

virtuelle Finanzinstrumente (Virtual Financial Assets, VFA)

erhalten hat. Unter dem

Markennamen Gate Malta darf das Unternehmen nun eine VFA-Börse betreiben und

Depotdienstleistungen in oder von Malta aus anbieten. Darüber hinaus hat die

Gate.io Group damit begonnen, ihr Team in Malta zu erweitern, um das Geschäft

vor Ort zu stärken.



Dr. Lin Han, Gründer und CEO der Gate.io Group, sagte: "Malta ist ein Vorreiter

bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, die eine höhere Zuverlässigkeit und

Sicherheit in der Branche ermöglichen. Mit dem Einstieg in Malta beginnt ein

Vorstoß zur Einhaltung der Vorschriften in der gesamten EU. Wir freuen uns

darauf, unser Engagement für das Wohlergehen der Nutzer und für

verantwortungsvolle Dienstleistungen fortzusetzen, was nicht zuletzt durch das

gesunde regulatorische Umfeld des Landes ermöglicht wird."