DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu verlängerte AKW-Laufzeiten:

"Es geht in Deutschland nicht darum, eine Renaissance der Kernkraft auszurufen. Es geht darum, eine akute Krise zu bewältigen, die den Industriestandort Deutschland schon jetzt in seinen Grundfesten erschüttert. Dabei wird es nicht ausreichen, die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland im Streckbetrieb mit den alten Brennstäben noch einige Wochen über das Jahresende hinaus laufen zu lassen (.) Der Streckbetrieb hilft nicht weiter, der übernächste Winter stellt die größere Hürde dar. Darum dürfen die Grünen das Einbauen neuer Brennstäbe nicht zum Tabu erheben. Neue Brennstäbe würden einen Weiterbetrieb der drei Anlagen für drei bis fünf Jahre bedeuten - vorausgesetzt, man leiert die Beschaffung der Brennstäbe jetzt an. Erst mit dieser Perspektive dürften auch die Betreiber zu ködern sein. Sie schafft Planbarkeit und Motivation. Der Streckbetrieb dagegen ist aus ihrer Sicht komplett unattraktiv. Er ist eine Mogelpackung."/yyzz/DP/he