Die Borussia Dortmund Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +1,16 % auf 4,096EUR erreicht.

FREIBURG (dpa-AFX) - Borussia Dortmund und der SC Freiburg kämpfen an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) um den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. BVB-Neuzugang Anthony Modeste wird in Freiburg wohl sein Debüt feiern. Der Stürmer kam in dieser Woche vom 1. FC Köln und dürfte gegen den SC Freiburg in der Startelf stehen. Vor Modeste hat Freiburgs Trainer Christian Streich Respekt. Der Franzose verfüge über eine enorme Wucht, Sprungkraft und ein gutes Timing, sagte er.

