Übergeordnet herrscht bereits seit Februar letzten Jahres ein intakter Abwärtstrend, in einem ersten Schritt ging es auf rund 900 US-Dollar abwärts, bis Mitte Juli schließlich in den Bereich von 840 US-Dollar. Erst dort startete eine deutliche Gegenbewegung und brachte Kursgewinne im gestrigen Handel bis an den 200-Tage-Durchschnitt um 970 US-Dollar hervor. Allerdings hat die Erfahrung aus der jüngsten Zeit gezeigt, dass dieser Widerstand immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt wurde und es auch an dieser Stelle zu einem derartigen Szenario kommen könnte.

Short-Chance steigt

Ausgehend von dem Widerstand um den EMA 200 bei 974 US-Dollar könnte sich ein kurzzeitiges Short-Investment mit Zielen bei 947 und darunter um 915 US-Dollar durchaus auszahlen. Allerdings sollte erst noch eine Trendwende auf Stundenbasis abgewartet werden, ehe größere Handelsentscheidungen getroffen werden. Eine überschießende Kaufwelle könnte nämlich sogar in den Bereich von 994 US-Dollar aufwärts reichen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1.000 US-Dollar würde dagegen die letzten Kursspitzen zwischen 1.032 von 1.044 US-Dollar in den Fokus der Käufer rücken lassen.