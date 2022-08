GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer nach Halbjahreszahlen von 43,70 auf 40,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Für den September zeichne sich ein schwächeres Wachstum aus eigener Kraft ab, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das bringe "ein gewisses Maß an Vorsicht" in den bisherigen Ausblick des Werbedienstleisters./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 22:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -0,06 % auf 46,34EUR erreicht.