Die Loro Parque Fundación erreicht einen neuen Meilenstein bei der Auswilderung des Lear-Aras in Brasilien

PUERTO DE LA CRUZ, 12. August 2022 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Meilenstein für die Erhaltung bedrohter Arten: Das erste Lear-Ara-Küken ist in situ (in seinem natürlichen Lebensraum) geschlüpft, als Nachwuchs von Vögeln, die ex situ (außerhalb ihres natürlichen Lebensraums) geboren und aufgezogen wurden.