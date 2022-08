JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Im Detail seien diese besser gewesen als die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass der operative Ausblick des Industriekonzerns - also ex Siemens Energy - intakt sei und von guten Auftragszahlen gestützt werde./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 20:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 21:31 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,02 % auf 109,7EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrew Wilson

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 178

Kursziel alt: 178

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m