Die Welt steht vor einem Dilemma: Um den Ansprüchen einer wachsenden Weltbevölkerung gerecht zu werden, muss die landwirtschaftliche Produktion steigen. Denn im Jahr 2050 werden nicht mehr rund sieben, sondern voraussichtlich mehr als neun Milliarden Menschen auf der Welt leben. Mehr Menschen werden zum einen mehr Nahrung brauchen und zum anderen steigen mit wachsendem Wohlstand auch die Ansprüche an die Nahrungsmittel selbst sowie das Bewusstsein für die Lebensmittel. Die Folgen: Ein steigender Konsum von Fleisch und Milchprodukten in den Entwicklungs- und Schwellenländern, bei einem wachsenden Anspruch der Menschen in den Industrieländern an ohnehin schon hochwertig erzeugte Produkte wie etwa Obst und Gemüse. Denn mit steigendem Wohlstand und Wissen hinterfragen zudem immer mehr Menschen die Produktion und Herkunft der Nahrungsmittel, die bei ihnen auf dem Teller landen. Auch werden zukünftig mehr Menschen als bisher auf fleischlose Ernährung setzen, der Anteil von Ersatzprodukten, dem so genannte Veggie-Food, wird ansteigen. Dass hierfür ein wachsender Anbau von gentechnikfreiem Proteinträgern wie Soja und Erbsen notwendig ist, spricht für sich.