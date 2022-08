Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen sowohl die Gesamt- als auch die Warenproduktion. Auch in dieser Betrachtung wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen./la/jha/

LONDON (dpa-AFX) - Die Industrieunternehmen in Großbritannien haben im Juni weniger hergestellt. Die Gesamtproduktion sei gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem noch stärkeren Minus von 1,4 Prozent gerechnet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer