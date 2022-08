Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands notierte mit einem Plus von 0,15 Prozent nahezu unverändert bei 4199,94 Punkten. Ähnlich unspektakulär bewegten sich Aktien in Südkorea.

Chinesische Tech-Werte, die zuletzt den Markt mitzogen, konnten am Freitag keine entscheidenden Akzente setzen. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,28 Prozent auf 20 133,50 Punkte und baute damit die Vortagsgewinne etwas aus.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag kaum vom Fleck gekommen - mit der Ausnahme Japans. Die Tokioter Börse vollzog nach dem Feiertag am Donnerstag die kräftigen Gewinne der anderen Börsen nach. An den anderen Handelsplätzen überwog hingegen eine abwartende Haltung.

