12. August 2022 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) möchte bekannt geben, dass das erste Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Goose abgeschlossen wurde. Das Goldprojekt Goose befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und grenzt direkt an das von New Found Gold Corp. (NFG-TSX.V) betriebene Projekt Queensway in Neufundland (siehe Karte unten). Im Rahmen des Programms wurden insgesamt vier Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 677 Metern niedergebracht.

Das Bohrprogramm 2022 sollte der Erprobung von Zielen dienen, die entlang eines großen, nach Nordosten verlaufenden magnetischen Lineaments und mehrerer schmaler magnetischer Trends ermittelt wurden. Diese enthielten auch überlappende geochemische Anomalien. Diese Ziele wurden im Zuge des 2021 abgeschlossenen Phase-1-Programms identifiziert.

Spearmint möchte mitteilen, dass im Rahmen des Diamantbohrprogramms 2022 mehrere mineralisierte und alterierte Verwerfungszonen identifiziert wurden. Alle DDH-Bohrlöcher, die auf dem Konzessionsgebiet Goose Gold absolviert wurden, durchteuften Verwerfungs- und Scherzonen, die aus grafitischen Schieferalterationen bestehen und mehrere Generationen von Quarzgängen und Stockwerken enthalten. Es wurden mehrere Generationen von Quarzkarbonatgängen beobachtet, die eine Sulfidmineralisierung einschließlich Boulangerit, Chalkopyrit und Arsenopyrit enthalten. In jedem Bohrloch wurden in mehreren Abschnitten des Bohrkerns geringfügige drusenreiche Quarzgänge mit stylolithischen Texturen festgestellt.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir nun das lang erwartete erste Bohrprogramm auf unserem Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Projekt Queensway von New Found Gold Corp. (NFGC-NYSE) (NFG-TSX.V) abgeschlossen haben. Wir sehen dem Erhalt der Bohrergebnisse entgegen. Spearmint gab vor Kurzem auch eine bedeutende Erweiterung der Ressourcenschätzung für die Lithium-Ton-Lagerstätte McGee in Nevada bekannt, wobei die vorherige Menge an Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) mehr als verdoppelt wurde. Die Ressource beinhaltet nun 1.369.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie ‚angedeutet‘ und 723.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie ‚vermutet‘. Insgesamt entspricht dies 2.092.000 Tonnen LCÄ. Wir sind der Ansicht, dass das zweite Halbjahr 2022 bedeutende Auswirkungen für unsere Aktionäre haben könnte.“