Netflix gerät immer stärker unter Druck. Während der Streaming-Pionier im ersten Halbjahr 1,1 Millionen Abonnenten verloren hat, holt Verfolger Disney mit einem Plus von 24,7 Millionen neuer Kunden schnell auf. Die Streamingdienste des Unterhaltungsriesen Disney haben den bisherigen Marktführer Netflix nun sogar eingeholt. Zusammengenommen kommen Disneys Streaming-Dienste weltweit auf 221,1 Millionen Kunden und liegt damit ganz knapp vor Netflix mit 220,7 Millionen Kunden. Der erst im November 2019 als Netflix-Jäger gestartete Streaming-Service gewann damit im abgelaufenen Quartal deutlich mehr Kunden hinzu als von Experten erwartet. Bisher verbrennt Disney mit Streaming allerdings Milliarden. Die Popularität seiner Dienste nutzt Disney, um das Potenzial für Preiserhöhungen zu testen. In den USA kostet das Abo ab Dezember 10,99 Dollar im Monat - ein Plus von fast 38 Prozent zum alten Preis von 7,99 Dollar.

.

Zum Chart

.

Disney scheint über dem Berg zu sein, nachdem aktuell wieder Kurse aus der Zeit vor Corona rund um den Wert 117 US-Dollar gehandelt werden. Der Overnight-Gap durch die Veröffentlichung der Zahlen vorgestern nach Handelsschluss erreichte in der Spitze 12,44 Prozent. Aktuell ist noch ein Plus von rund 4,5 Prozent übrig, nachdem gestern das Level bei 117,68 US-Dollar erreicht wurde. Der Abwärtstrend der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurde auf jeden Fall signifikant durchbrochen. Die positiv überraschenden Quartalszahlen mit einer Umsatzsteigerung von 26 Prozent auf 21,5 Milliarden US-Dollar wurden nur von einer Gewinnsteigerung im Ausmaß von 53 Prozent getoppt. In der Top Down Betrachtung sorgte auch der Gesamtmarkt in den USA für steigende Kurse, weil der Rückgang der Inflationszahlen die Erwartungen der Marktteilnehmer übertraf und somit der FED mehr Spielraum in der Zinspolitik erlaubt. Die Marktteilnehmer gehen aktuell davon aus, dass der Referenzzinssatz weniger stark steigen muss.