Commerce Resources erweitert Mineralisierung entlang des Streichens bei der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram in Quebec

Das Unternehmen hat vor Kurzem sein viertes Bohrloch in der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram abgeschlossen, wobei bis dato etwa 1.003 m gebohrt wurden (Abbildung 1). Die ersten beiden Bohrungen (EC22-194 und 195) wurden als Stepout-Bohrlöcher am südlichen Ende der Lagerstätte niedergebracht, um das Konfidenzniveau des geologischen Modells in diesem Gebiet zu verbessern. Das Unternehmen freut sich zu berichten, dass beide Bohrlöcher in Fluorit-Dolomit-Karbonatit mit einer Seltenerdmineralisierung niedergebracht wurden, wie durch geologische Kernprotokollierungen festgestellt wurde, und somit die Ausmaße der Mineralisierung bei Ashram um weitere ~100 m in Richtung Südosten erweitert wurden. Auf Grundlage der geologischen Kernprotokollierungen dieser beiden Bohrlöcher weist die Mineralisierung in der Lagerstätte Ashram an der Oberfläche Ausmaße von mindestens 700 m in Streichrichtung (weiterhin offen), 300 m in der Breite und 600 m in der Tiefe (weiterhin offen) auf. Dies bekräftigt den Status der von Monazit dominierten Lagerstätte Ashram als eine der größten Seltenerd-Lagerstätten weltweit. Die Kernproben werden derzeit entnommen und werden in Kürze an die Einrichtung von Activation Laboratories in Ancaster (Ontario) zur geochemischen Analyse überstellt.

Abgesehen von einem zusätzlichen Bohrloch, das am südlichen Ende der Lagerstätte geplant ist, um das Konfidenzniveau des geologischen Modells weiter zu verbessern, werden sich die restlichen Bohrungen (~3-4 Bohrlöcher über insgesamt ~1.100 m) auf Infill-Bohrlöcher konzentrieren, um das Konfidenzniveau der Ressourcen von den Kategorien vermutet/angedeutet zu den Kategorien angedeutet/nachgewiesen in jenen Gebieten zu erhöhen, in denen der Neodym-Praseodym-Gehalt („NdPr“) am höchsten ist. Je nach Standort innerhalb der Lagerstätte schwankt die NdPr-Verteilung - d. h. der Anteil des Nd+Pr-Oxids am gesamten Seltenerdoxid („REO“, Rare Earth Oxide) - typischerweise zwischen 21-24+ %, wobei Monazit der dominierende Träger der Seltenerdelemente („REEs“, Rare Earth Elements) ist.