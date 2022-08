Wie lange können positive Preisdaten den Bullen noch helfen?

Wieder gab es gestern Preis- bzw. Inflationsdaten, wieder waren diese rückläufig und wieder haben die Aktienmärkte dies wohlwollend und mit steigenden Kursen zur Kenntnis genommen. Nun waren es die Erzeugerpreise in den USA, die nicht mehr ganz so rasant angestiegen sind wie zuvor. Sie kletterten im Juli um 9,8 % zum Vorjahresmonat. Das war der niedrigste Wert seit Oktober 2021. Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs von 10,4 % auf dem Zettel, nach 11,3 % im Juni.

Die Kernrate gab zum vierten Mal in Folge nach – von +6,4 % auf +5,8 % – und legte damit das langsamste Tempo an den Tag wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr (Juni 2021: +5,6 %). Zum Vormonat fielen die Erzeugerpreise sogar völlig überraschend – und zwar um 0,5 %. Experten hatten dagegen mit einem Plus von 0,2 % gerechnet – nach einem Plus von 1,0 % im Juni.

Erneut wurden Preisdaten mit steigenden Kursen quittiert

Wir haben es also mit einem deutlichen Rückgang zu tun, der sich in eine Reihe von Daten einfügt, die auf ein Hoch und ein allmähliches Abebben der Inflationswelle hindeuten. Die Aktienindizes in den USA konnten daher gestern wieder ein neues Hoch in der Kurserholung markieren.

Am 29. Juli hatte ich unter der Überschrift „Viel Schlimmer kann es kaum noch kommen“ Folgendes geschrieben: „Wenn in Sachen Inflation also nun eine gegenläufige Tendenz Form annimmt, dann wäre dies ein guter Nährboden für ein Ende der Korrektur und eine stärkere Kurserholung an den Aktienmärkten. Denn jede Information, die auf nachlassenden Preisdruck hindeutet, könnte mit Erleichterung zur Kenntnis genommen und mit steigenden Kursen quittiert werden. Dies würde die aktuellen Ansätze einer Kurserholung befeuern.“ Und genau das sehen wir aktuell.

Dow Jones hat mehr als die Hälfte seiner Kursverluste aufgeholt

Der Dow Jones hat zum Beispiel mit den Verbraucherpreisen von vorgestern und den Erzeugerpreisen von gestern ca. 800 Punkte bzw. fast 2,5 % zugelegt. Und damit hat er nun schon mehr als 50 % seiner gesamten Kursverluste aufgeholt.

Und damit erholen sich die Aktienmärkte in den USA deutlich stärker als hierzulande. Zum Vergleich: Der DAX hat bislang erst weniger als 38,20 % seiner Kursverluste aufgeholt.