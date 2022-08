Wirtschaft Wirtschaftsministerium hält an Gasumlage zum 1. Oktober fest

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl Energieversorger, Verbraucherzentralen und Juristen viele offene Fragen bei der geplanten Gasumlage monieren, hält das Bundeswirtschaftsministerium an der Einführung zum 1. Oktober fest. Branchenverbände hatten beklagt, dass Gasanbietern in vielen Fällen rechtliche Mittel fehlten, um die neue Umlage fristgerecht an Kunden weiterzugeben.



Sie verwiesen auf Abnehmer mit Preisgarantien, Fernwärmeverträgen sowie auf die Grundversorgung, in der Preiserhöhungen sechs Wochen im Voraus angekündigt werden müssen. "Das Problem ist uns bekannt", sagte eine Sprecherin von Robert Habecks Ministerium dem "Spiegel". "Wir sind derzeit auch mit den Verbänden dazu in Gesprächen."