Gaming erfreut sich schon seit Jahren einer steigenden Beliebtheit. Die Corona-Pandemie hat das Wachstum in dieser Branche nochmals kräftig beschleunigt. So legte der weltweite Umsatz der Videospielindustrie im Jahr 2020 gemäß einer Schätzung der US-Marktforschungsfirma „International Data Corporation“ um 20 Prozent auf knapp 180 Milliarden US-Dollar zu. Der beachtliche Marktanstieg ist hierbei in erster Linie auf die Einführung einer neuen Konsolen-Generation und ein starkes Wachstum im Bereich der Mobilgeräte zurückzuführen.

Online-Spielemarkt boomt

Ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnete dabei der Markt für mobile Spiele. Sie generierten im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 87,7 Milliarden US-Dollar, knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die Dynamik von mobilen Spielen innerhalb des Videospielsektors ist in erster Linie auf die relativ niedrigen Gerätepreise von Mobiltelefonen und Tablets – verglichen mit PCs und Konsolen – und den gewaltigen Einfluss Chinas auf den Online-Spielemarkt zurückzuführen.

Vor allem der aus den USA stammende E-Sports-Bereich, der sich auch in Deutschland mit rasanter Geschwindigkeit ausbreitet, hat dabei nach wie vor immenses Gewinnpotential. In den vergangenen Jahren hat sich ein internationales E-Sports-Ökosystem entwickelt, das immer weitere Kreise zieht und neue Akteure aufnimmt. Während der Kernbereich sich ursprünglich aus Spielern sowie Ligen-Betreibern zusammensetzte, kommen heute Technik- und Telekommunikationsanbieter, Stadion- und Messebetreiber, Kreativ- und Vermarktungsagenturen und Sponsoren hinzu. Letzere machen die wichtigste Einnahmequelle des E-Sports-Marktes aus, gefolgt von Medienrechten.