Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) verzeichnete am 20. Mai 2022 bei 43,97 Euro nach einem lange anhaltenden Kursanstieg den höchsten Wert seit zehn Jahren. Nach diesem Hoch korrigierte die Versorgeraktie auf bis zu 35 Euro. In der Erwartung, dass RWE zu den Profiteuren der hohen Energiepreise zählen sollte, legte die in den vergangenen Wochen allerdings wieder deutlich zu und überwand wieder die Marke von 40 Euro.

Nach der Bekanntgabe der am 11. August 2022 veröffentlichten soliden Zahlen für das erste Halbjahr 2022 bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 60 Euro (Goldman Sachs und JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie.