Schuljahr 2020/2021 Teilzeitquote bei Lehrkräften bei fast 40 %

WIESBADEN (ots) -



- Mehr als ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer sind 50 Jahre alt und älter

- Altersdurchschnitt von Lehrkräften in östlichen Bundesländern wesentlich höher

als in westlichen

- 2 % der Lehrkräfte haben eine ausländische Staatsbürgerschaft



Am 9. August sind die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland

zu Ende gegangen. Mit Beginn des neuen Schuljahres rückt das Thema des

Lehrkräftebedarfs wieder in den Fokus. Im Schuljahr 2020/2021 waren knapp 702

000 Lehrerinnen und Lehrer hauptberuflich an allgemeinbildenden Schulen in

Deutschland tätig, teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. 279 000

Lehrkräfte arbeiteten in Teilzeit, das sind knapp 40 %. Damit lag die

Teilzeitquote auf dem höchsten Stand seit 2011, als sie 39 % betrug. Knapp 513

000 Lehrkräfte waren weiblich, 189 000 Lehrkräfte waren männlich. Der hohe

Frauenanteil kann die Teilzeitquote nicht allein erklären: 47 % der Lehrerinnen

arbeiteten in Teilzeit, aber immerhin auch 19 % der Lehrer.