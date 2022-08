WIESBADEN (ots) -



- Warenexporte nach Russland im 1. Halbjahr um 34,5 % gesunken

- Importüberschuss im Handel mit Russland im 1. Halbjahr: 14,2 Milliarden Euro



Die deutschen Exporte (Warenausfuhren) sind im 1. Halbjahr 2022 insgesamt

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,4 % auf 763,9 Milliarden Euro gestiegen.

Die Exporte nach Russland sanken im gleichen Zeitraum infolge des Kriegs in der

Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen gegenüber dem 1. Halbjahr

2021 um 34,5 % auf 8,3 Milliarden Euro.





Nach Deutschland importiert wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022insgesamt Waren im Wert von 729,6 Milliarden Euro. Das waren 26,5 % mehr als imVorjahreszeitraum 2021. Die Wareneinfuhren aus Russland stiegen - auch aufgrundhöherer Preise für Energie - wertmäßig um 51,3 % auf 22,6 Milliarden Euro.Mengenmäßig sanken die Einfuhren aus Russland jedoch um 24,0 % gegenüber dem 1.Halbjahr 2021.Der Außenhandelssaldo (Export abzüglich Import) Deutschlands lag im 1. Halbjahr2022 bei +34,3 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum +96,5 Milliarden Euro). ImAußenhandel mit Russland wurden wertmäßig mehr Waren aus Russland eingeführt alsdorthin ausgeführt. Im 1. Halbjahr 2022 betrug der Importüberschuss 14,2Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Importüberschuss noch 2,2Milliarden Euro betragen. Auch diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund derstarken Preissteigerungen in den letzten Monaten zu betrachten.Wichtigste Exportgüter Deutschlands waren im 1. Halbjahr 2022 Kraftfahrzeuge undKraftfahrzeugteile mit einem Wert von 116,3 Milliarden Euro, gefolgt vonMaschinen mit einem Wert von 99,2 Milliarden Euro. Das entspricht einerSteigerung von 5,9 % beziehungsweise 2,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Wichtigste Importgüter waren chemische Erzeugnisse mit 76,1 Milliarden Euro(+64,9 %) und Datenverarbeitungsgeräte (68,2 Milliarden Euro; +12,6 %). Diehohen Importwerte im Chemiesektor sind auf die Einfuhren im Bereich Lactame ausChina zurückzuführen, die sowohl für die Kunststoff- als auch für dieMedikamentenherstellung verwendet werden können.Im Berichtsmonat Juni 2022 exportierte Deutschland insgesamt Waren im Wert von135,9 Milliarden Euro, das war eine Steigerung um 14,5 % zum Juni 2021. NachDeutschland importiert wurden Waren im Wert von 128,2 Milliarden Euro (+24,8 %zum Vorjahresmonat).Weitere Informationen:Alle detaillierten Ergebnisse zum deutschen Außenhandel des Berichtsmonats Juni2022 sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000) abrufbar. DieErgebnisse zum Außenhandel sind auch Teil des "Krisenmonitors"(www.destatis.de/krisenmonitor), mit dem das Statistische Bundesamt dieEntwicklung wichtiger Konjunkturindikatoren in der Corona-Krise und in derFinanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gegenüberstellt. Zudem sind sie nebenweiteren Indikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen derCorona-Pandemie auf der Sonderseite "Corona-Statistiken"(www.destatis.de/corona) sowie im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. Im Dashboard Deutschland bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowieGesundheit und Mobilität.Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionenwirken sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einerSonderseite haben wir Daten und Informationen dazu für Sie zusammengestellt.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.