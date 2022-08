FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer haben am Freitag nach sechs Handelstagen mit Verlusten einen deutlichen Erholungskurs eingeschlagen. Sie stiegen im Vormittagshandel um 3,6 Prozent auf 53,52 Euro und setzten sich damit an die Dax -Spitze. Im bisherigen Jahresverlauf gehören sie zudem zu den Top-Aktien im deutschen Leitindex mit einem Plus von knapp 14 Prozent.

Die US-Bank Citigroup ist optimistisch für den Agrarchemie- und Pharmakonzern gestimmt. Analyst Peter Verdult konstatierte: Für Bayer laufe es zunehmend besser. Die Rückstellungen für die US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten seien außerdem wahrscheinlich ausreichend. Darüber hinaus seien die Aktien attraktiv bewertet, auch mit Blick auf den in der Entwicklung befindlichen Gerinnungshemmer und möglichen Xarelto-Nachfolger Asundexian./ck/jha/