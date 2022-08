CNMC eine Musterbrücke der Freundschaft zwischen China und der DR Kongo (FOTO)

Peking (ots) - Am 6. August 2022 wurde das Deziwa-Projekt der China Nonferrous

Metal Mining (Konzern) Co., Ltd. (CNMC) Deziwa Project mit dem "Special Award

for Business Performance" ausgezeichnet, was eine Auszeichnung für alle

geförderten Unternehmen in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo),

vertreten durch das CNMC Deziwa Project, darstellt, sowie einen Mikrokosmos für

die starke Entwicklungsdynamik von CNMC in der DR Kongo ergibt.



CNMC ist eines der ersten Unternehmen in Chinas Bergbauindustrie für

Nichteisenmetalle, das die "Going out"-Strategie umsetzt und umfangreichste

internationale operative Errungenschaften erzielt. Es ist auch eines der wenigen

zentralen Unternehmen Chinas, dessen Hauptsitz Präsident Xi Jinping je besucht

hat. Als aktive Reaktion auf die Initiative "Neue Seidenstraße" und die "Going

out"-Strategie hat sich CNMC in den letzten Jahren bemüht, außerhalb Chinas eine

vollständige, von Kupfer dominierte Industriekette zur Ressourcenerschließung zu

bilden.