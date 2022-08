eToro Money jetzt auch in Spanien, Italien, Monaco, Portugal und Malta verfügbar

eToro freut sich, bekannt geben zu können, dass eToro Money im Rahmen seiner laufenden Einführung in der EU nun in fünf neuen Regionen in der EU live ist: Spanien, Italien, Monaco, Portugal und Malta.Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Regionen in Europa, in denen eToro Money verfügbar ist, zusammen mit Zypern, Irland und Rumänien, die im Juni live gegangen sind, auf acht.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer