Tipps fürs Videointerview für Bewerber und Unternehmen (FOTO)

München (ots) - Egal ob Online oder Vor-Ort: Vor allem vom Vorstellungsgespräch

hängt es ab, ob Bewerber und Unternehmen einen guten Eindruck aufeinander

machen. Nur dann kommen beide am Ende zusammen. Leider lauern vor allem in der

Online-Version des Bewerbungsgespräches, dem Videointerview, immer noch viele

Fallstricke. Deshalb hier einige Tipps, die dieses spannende Ereignis zu einem

erfolgreichen Ende führen.



Steht ein Videointerview an, gilt für Bewerber: