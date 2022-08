CREDIT SUISSE stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) nach Halbjahreszahlen von 8900 auf 9100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Haley Tam erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2022 bis 2024 um jeweils etwa drei Prozent. Aus fundamentaler Sicht rechnet sie mit höheren Umsätzen des Börsenbetreibers im Geschäftsfeld Data & Analytics./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 03:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,52 % auf 97,00EUR erreicht.