Elacestrant der Menarini Group erhält vorrangige Prüfung durch die US-Zulassungsbehörde FDA für Patientinnen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem ER+/HER2- Brustkrebs

Elacestrant wäre im Falle seiner Zulassung der erste orale selektive Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), der für Patientinnen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem 2L- und 3L-ER+/HER2- Brustkrebs zur Verfügung steht

Der Antrag wird durch die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie EMERALD zu Elacestrant gestützt, die eine statistisch signifikante Wirksamkeit gegenüber den derzeitigen Standardmedikamenten (SOC) sowohl für die gesamte Studienpopulation als auch für Patienten zeigen, deren Tumoren eine ESR1-Mutation aufweisen

Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat den 17. Februar 2023 als Termin für den Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) festgelegt.

FLORENZ, Italien und NEW YORK, 12. August 2022 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein italienisches Pharma- und Diagnostikunternehmen in Privatbesitz, und Stemline Therapeutics („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) den Zulassungsantrag (New Drug Application, NDA) des Unternehmens für Elacestrant, einen selektiven Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), für Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem ER+/HER2- Brustkrebs angenommen hat. Die FDA hat dem Antrag eine vorrangige Prüfung genehmigt und den 17. Februar 2023 als PDUFA-Termin festgelegt.

Die FDA vergibt den Status der vorrangigen Prüfung an Arzneimittel, die ihrer Ansicht nach das Potenzial haben, die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung, Diagnose oder Vorbeugung schwerer Erkrankungen gegenüber den derzeitigen SOC deutlich zu verbessern. Die FDA erteilte Elacestrant 2018 den Fast-Track-Status.

„Die Annahme unseres NDA mit vorrangiger Prüfung durch die FDA ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen", kommentierte Elcin Barker Ergun, Chief Executive Officer der Menarini Group. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der FDA bei der Prüfung dieses Antrags, der eine neue potenzielle therapeutische Option für den großen ungedeckten Bedarf bei der Behandlung von Patientinnen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs darstellt, nachdem sich in den früheren Behandlungslinien Resistenzen gebildet haben."