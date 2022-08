Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vaduz, Lichtenstein (ots) - Die noch nicht überwundene Pandemie und der Krieg inder Ukraine führen dazu, dass sich die Weltwirtschaft in einer Ausnahmesituationbefindet.Die Konjunktur der Exportnation Deutschland ist durch den Ukrainekrieg, hoheInflationsraten, anhaltende Lieferkettenprobleme, hohe Energiepreise und diedrohende Gasknappheit besonders stark belastet. Der Ifo-Geschäftsklimaindex istauf ein Zweijahrestief gefallen. "Die Unternehmen in Deutschland rechnen mitharten Zeiten", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Deutschland stehe "an derSchwelle zur Rezession". Wenn sich die Wirtschaft in einer Phase des Abschwungsbefindet -also zurückgeht und wir gleichzeitig eine hohe Teuerungsrate imEuroraum haben, herrscht eine gefährliche Gemengelage. Die EZB hat viel zu spätund zu zögerlich darauf reagiert. Nun befindet sie sich in einer Zwickmühle: EinBalanceakt zwischen Inflationsbekämpfung und Rettung der Konjunktur. Erhöht siedie Zinsen, erstickt sie die Wirtschaft. Erhöht sie die Zinsen nicht, lässt sieder Inflation freien Lauf. Und diese liegt deutlich höher, als offiziellangegeben; denn sie errechnet sich in Wirklichkeit aus der Differenz zwischendem Geldmengenwachstum (ca. 20%) und dem Wirtschaftswachstum (+/- 0%). Wir sinddann mit 20% der Realität näher als mit den von den Statistikämternvorgegaukelten 8%.Stagflation, eine Wortschöpfung der 70er Jahren aus Stagnation und Inflation,erscheint wieder als reale Gefahr für die Wirtschaft. Der Zustandwirtschaftlicher Stagnation und stark steigender Preise gab es in den führendenIndustrienationen zuletzt in den 1970er- und 1980er-Jahren. Waren es damals diebeiden Ölkrisen, die das Wirtschaftswachstum schwer belasteten und gleichzeitigdie Inflation in die Höhe trieben, sind es heute die Folgen der Pandemie und derKrieg in der Ukraine.Eine Stagflation ist von den Zentralbanken nur schwer in den Griff zu bekommen,da sich die Mittel zur Bekämpfung der Rezession auf der einen, und die derInflation auf der anderen Seite ausschließen: Wird etwa die Geldmenge reduziertoder die Nachfrage gebremst, so senkt das zwar die Inflation, begünstigtgleichzeitig jedoch das Fortschreiten der Rezession. Das gilt auch imumgekehrten Fall: Soll eine stagnierende Wirtschaft durch konjunkturelleMaßnahmen angekurbelt werden, sodass die Nachfrage steigt, befeuert das wiederumdie Inflation.Unter einer Stagflation leidet die gesamte Volkswirtschaft. Sie ist schädlichund gefährdet unseren Wohlstand. Wenn die Produktion stagniert oder zurückgeht,