In diesem Earnings-Update beleuchten wir die aktuellen Zahlen, verraten dir, auf welche Kennzahlen es bei Disney zu achten gilt und wieviel Renditepotential die Aktie hat.

Die Walt Disney Aktie hat seit Beginn der Corona-Pandemie bereits zwei Krisen durchgemacht. Die erste Krise war hauptsächlich der Schließung der Freizeitparks geschuldet, woraufhin der Gewinn pro Aktie einbrach, die Dividende komplett gestrichen wurde und der Aktienkurs von Spitze 150 USD auf unter 85 USD einbrach. Es folgte eine rasche Erholung, die vom rasanten Kursanstieg der Tech-Aktien befeuert wurde. Denn der im November 2019 gestartete Streamingdienst Disney+ verwandelt Disney zumindest teilweise in eine Tech-Aktie. In diesem Zuge schoss die Aktie deutlich über das alte Allzeithoch auf bis zu 200 USD hinaus, bis der Tech-Crash gefolgt von einer allgemeinen Börsenschwäche die Disney Aktie auf unter 100 USD gen Süden schickte.

