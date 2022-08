Defiance Silver entdeckt hochgradiges Silbersystem auf Lucita-Projekt!

Zu den Highlights zählt dabei Bohrloch DDSA-22-10, wo sich ein hochgradiger Abschnitt in einer Tiefe bis zu 400 Meter fand. Das Loch lieferte verschiedene Abschnitte mit mehr als 100 Gramm Silber je Tonne Erz. In der Spitze fanden sich bis zu 737 g/t Silber. CEO Chris Wright bekräftigte, dass man weitere Bohrungen im Blick habe. Im Fokus von Defiance steht aber das ebenfalls in diesem Mining-Distrikt liegende San Acacio-Projekt.

Im Jahr 2020 ging Defiance Silver (0,36 CAD | 0,28 Euro; CA2447672080) eine Optionsvereinbarung mit Pan American Silver zum Erwerb der Lucita-Liegenschaft im Fresnillo-Zacatecas Mining-Distrikt in Mexiko ein. In diesem Frühajhr startete das Unternehmen das erste Bohrprogramm im Umfang von 4.750 Metern und konnte nun zum zweiten Mal Top-Bohrergebnisse melden. So lieferten die Bohrungen nicht nur hohe Silbergrade ab, sondern man stieß auch auf bisher unbekannte, hochgradige Silberzonen. Dabei fanden sich sowohl nahe der Oberfläche als auch in der Tiefe hochmineralisierte Erze.

Defiance Silver hat hochgradige Bohrergebnisse von seiner Lucita-Liegenschaft aus Mexiko geliefert. Dabei entdeckte man auch bisher noch unbekannte Systeme an Silberadern.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer