WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia nach Quartalszahlen von 25,20 auf 23,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines schwierigen Umfelds habe der Immobilieninvestor solide abgeschnitten, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel reflektiere derweil den höheren risikolosen Zinssatz im Bewertungsmodell./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,64 % auf 12,40EUR erreicht.