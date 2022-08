Auch wenn die wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge des Krieges in der Ukraine anhalten, bleibt das Management von Jungheinrich mit Blick auf das Gesamtjahr verhalten optimistisch und hat seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. So rechnet das MDax-Unternehmen weiterhin mit einem leichten Plus bei Auftragseingängen und Umsatz und einem deutlicheren Minus beim Ebit. Auf der Agenda stehen aktuell gezielte Investitionen in den weiteren Ausbau der strategischen Handlungs- und Entwicklungsfelder. Hierzu zählen unter anderen Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme, digitale Produkte, die Automatisierung von Flurförderzeugen und die Optimierung von automatisierten Systemen. Um die eigene Lieferfähigkeit sicherzustellen, hat Jungheinrich zudem Vorräte aufgebaut, die Kapital binden.

Mit den jüngsten Zahlen hat Jungheinrich die Erwartungen der Analysten positiv übertroffen. Für weitere Kursfantasie sorgen zudem die gut gefüllten Auftragsbücher, steigende Verkaufspreise und ein Preisrückgang beim Stahl. Das Gros sieht die Aktie weiter als Kauf-Kandidat oder rät zumindest zum Halten. Aktuell notiert das Papier bei rund 28 Euro und hat damit laut Einschätzung von Daniel Gleim, Analyst bei der Investmentbank Stifel noch ordentlich Luft nach oben. Er sieht das Kursziel aktuell bei 45 Euro. Etwas verhaltener, aber trotzdem positiv, lauten die Prognosen von Hauck und Aufhäuser IB (37 Euro) und der Baader Bank (34 Euro).

Die Jungheinrich Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,79 % auf 27,72EUR erreicht.

Autor: ir für die wallstreet:online Zentralredaktion