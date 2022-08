CATL announces its second European battery plant in Hungary 13:12 Uhr · PR Newswire (engl.)

Nippon Express Italia startet in Venedig einen umweltfreundlichen Lieferservice mit wasserstoffbetriebenen Booten 04:18 Uhr · PR Newswire (dt.)

AXTG Partner with Save Planet Earth to digitize and plant 100 million trees with NFTs 11.08.22 · globenewswire

Eine ganzheitliche Lösung für das Kunststoffrecycling (FOTO) 11.08.22 · news aktuell