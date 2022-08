Energieintensive Industrien / Gasumlagen lassen Energiekosten aus dem Ruder laufen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Energieintensiven Industrien in Deutschland (EID) machen sich

große Sorgen um ihre Zukunft am Standort Deutschland. Sie sind für ihre

internationale Wettbewerbsfähigkeit auf bezahlbare Energie angewiesen. Seit

Monaten steigt der Druck auf die Unternehmen durch die drastischen

Preissteigerungen für Strom, Gas und andere Energieträger. Die beschlossene

Gasumlage verstärkt dies weiter. Eine Höhe von 5 Cent pro Kilowattstunde würde

Kosten von über 11 Milliarden Euro für die EID-Unternehmen bedeuten - eine

zusätzliche Mehrbelastung von durchschnittlich knapp 13.000 Euro pro

Arbeitsplatz.



Noch weitere Belastungen in Sicht





Zusätzlich soll ab Oktober noch eine Gasspeicherumlage erhoben werden. BeideUmlagen wirken sich noch weiter kostensteigernd auf den Strompreis aus. DieseMehrfachbelastungen gefährden energieintensive Unternehmen am StandortDeutschland massiv, so Jörg Rothermel, Geschäftsführer der EID. Er ergänzt: "Wirhaben nicht nur international ein Problem. In anderen EU-Mitgliedstaaten wurdenstatt zusätzlicher Belastungen drastische Entlastungen für Unternehmen undVerbraucher beschlossen, die weit über den Schutzschirm' in Deutschlandhinausgehen."Belastungsbegrenzungen überlebensnotwendigZum Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätzen müsse es daher für dieenergieintensive Industrie eine Belastungsbegrenzung geben, die der besonderenSituation an den Energiemärkten Rechnung trägt. Rothermel: "Industrie wiePrivatverbraucher sind von der akuten Energiepreiskrise betroffen. Daher ist eswichtig, besonders betroffene Gruppen wie energieintensive Unternehmen ohnezusätzliche Belastungen für Privatverbraucher aus dem Bundeshaushalt zuentlasten."Die Energieintensiven Industrien in Deutschland (EID) beschäftigen rund 830.000Mitarbeiter - oder 14 Prozent der Beschäftigten des Verarbeitenden Gewerbes.Jeder Arbeitsplatz in der energieintensiven Grundstoffproduktion sichert etwazwei Arbeitsplätze in anderen Industriezweigen und im Dienstleistungssektor.http://www.energieintensive.de