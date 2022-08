Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.08.2022

Kursziel: 82,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



HELMA erzielt Rekordergebnis, doch Herausforderungen bleiben

HELMA hat gestern die Zahlen für das erste Halbjahr 2022 vorgelegt, die trotz eines herausfordernden Marktumfelds Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis markieren.



Preisanhebungen stützen Topline: In H1 erzielte HELMA Umsatzerlöse i.H.v. 169,2 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 4,9% gegenüber dem Vorjahresvergleichswert entspricht. Das Segment Individuell legte dabei mit +6,4% yoy auf 86,4 Mio. Euro etwas stärker zu als der Bereich Vorgeplant, in dem die Erlöse um 3,4% yoy auf 82,8 Mio. Euro stiegen. Wir gehen jedoch davon aus, dass dies in beiden Segmenten einen leichten Rückgang in der Zahl der verkauften Einheiten widerspiegelt und das Wachstum vor dem Hintergrund höherer Baukosten durch eine Anhebung der allgemeinen Verkaufspreise seitens HELMA (MONe: ca. +11% in H1) zustande kam. Der Auftragsbestand lag mit 383,6 Mio. Euro gleichwohl signifikant über dem Vorjahr (30.06.2021: 266,8 Mio. Euro) und verdeutlicht damit die u.E. intakte Nachfrage, die u.a. durch wachsende Inflationsängste sowie eine weiterhin zu geringe Wohnungsbautätigkeit in Deutschland strukturell begünstigt werden sollte.



Marge gesteigert: Das EBIT legte angesichts einer verbesserten Rohertragsmarge (+60 BP yoy) bei gleichzeitig u.a. nur moderat gestiegenen Personalkosten (Quote: +30 BP yoy) überproportional auf 14,0 Mio. Euro zu, was einem respektablen Margenanstieg auf 8,3% gleichkommt (Vj.: 12,7 Mio. Euro bzw. 7,8%). Bei etwas höheren Finanzierungskosten (-0,6 Mio. Euro vs. Vj.: -0,3 Mio. Euro) sowie einer temporär auf 33,7% gestiegenen Steuerquote (Vj.: 30,2%) verblieb ein Periodenergebnis von 8,9 Mio. Euro bzw. ein EPS von 2,23 Euro (Vj.: 2,17 Euro). Die Finanzierungskosten liegen laut HELMA mit 2,10% jedoch sehr deutlich unter jenen der relevanten Wettbewerber und die Steuerquote zeigte sich infolge einer Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze in H1 2022 über Gebühr erhöht und sollte sich ab 2023 bei 31,5% wieder normalisieren.



