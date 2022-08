09.08.2022 -Das erste Halbjahr am Rentenmarkt als kein leichtes für Investoren zu beschreiben, würde den tatsächlichen, nahezu beispiellosen Verlusten von Anleihen bei Weitem nicht gerecht. Zwar konnten sich auch Green Bonds diesen Turbulenzen nicht entziehen. Erschwerend kam hier die Tatsache hinzu, dass die Benchmarks in diesem Segment eine recht hohe Duration aufweisen. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung auch in dieser sehr schwachen Marktphase eine relative Stärke der Grünen Anleihen gegenüber ihren konventionellen Pendants. Zum einen ist die Prämie für Green Bonds, das sogenannte Greenium, im Sekundärmarkt gestiegen, d.h. sie haben weniger verloren als traditionelle Unternehmensanleihen. Gleichzeitig nahm im Primärmarkt der Anteil der grünen Neuemissionen weiter zu und Fonds aus diesem Sektor konnten als einzige Rentenfondskategorie Mittelzuflüsse verzeichnen. Insgesamt ist die robuste Performance grüner Anleihen während der Turbulenzen am Gesamtmarkt ein starkes Signal für die Zukunft dieser Anlageklasse. Da wir davon ausgehen, dass sich die Lage an den Rentenmärkten in den nächsten Monaten weiter beruhigen und die Stabilität zurückkehren wird, sind Green Bonds jetzt attraktiver denn je für Investoren mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit.

Green Bonds leiden nicht unter allgemeiner ESG-Schwäche

Auf den ersten Blick haben die Benchmarks im Segment der Grünen Anleihen im ersten Halbjahr zwar ähnlich bzw. sogar schlechter abgeschnitten als die Indizes des traditionellen Anleihe-segments. Daraus allerdings zu schlussfolgern, dass Green Bonds auch schlechter performt haben als traditionelle Anleihen, also auch hier wie in vielen anderen Assetklassen eine „ESG-Underperformance“ vorlag, wäre falsch. Letztlich ist die Duration des dieses Marktsegments länger als die der klassischen Rentenindizes, was im Umfeld steigender Zinsen allein die schlechtere Wertentwicklung erklärt. Bereinigt man die Performance um den Durationseffekt, so zeigt sich, dass sich Green Bonds tatsächlich etwas besser als traditionelle Anleihen entwickelt haben.