NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen positiven Wochenausklang zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in der ersten Handelsstunde um 0,35 Prozent auf 33 452,65 Punkte zu. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 stieg um 1,05 Prozent auf 13 431,21 Zähler. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,66 Prozent auf 4234,91 Zähler an.

Auch auf Wochensicht stehen damit alle drei Indizes im Plus. Sie hatten in dieser Woche dank der jüngsten Rally am Aktienmarkt wieder das Kursniveau von Anfang Mai erreicht. Allein der Nasdaq 100 erholte sich seit seinem Juni-Tief bei 11 037 Punkten inzwischen um fast 22 Prozent.