Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Rande eines Wahlkreis-Termins bei den Stadtwerken am Freitag, ihm sei gesagt worden, dass es zu keiner Begünstigung des einen oder anderen durch die Gruppentarife komme./kp/bf/DP/stw

POTSDAM (dpa-AFX) - Auch in Gruppenverträgen etwa für Kirchenmitglieder müssen sich Stromkunden in Potsdam auf höhere Preise einstellen. "Sobald die Verträge auslaufen, werden sie angepasst", sagte Eckard Veil, der Chef der Potsdamer Energie- und Wassergesellschaft, am Freitag. Veil verwies auf große Preissprünge bei der Beschaffung.

Stadtwerke Potsdam kündigen höhere Strompreise in Gruppenverträgen an

