Hisense Maßgeschneiderte Produkte für das FIFA World Cup 2022(TM) Global Launch Event, fortschrittliche Technologie für ein herausragendes Erlebnis

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense hat sich von jeher der technologischen

Innovation und der Verbraucherorientierung verschrieben und entwickelt bessere

Hightech-Produkte, die der Gesellschaft zugute kommen und einen besseren

Lebensstil für alle ermöglichen.



Um für ein besseres Lebensgefühl zu sorgen und den Verbrauchern auf der ganzen

Welt ein perfektes FIFA-Erlebnis zu bieten, wird Hisense seine neuesten

innovativen Produkte im Rahmen des Live-Streams für das Customized Products for

the FIFA World Cup 2022(TM) Global Launch Event von Hisense am 17. August um 20

Uhr (GMT+1) auf dem Hisense YouTube-Kanal und auf Hisense Twitter vorstellen.