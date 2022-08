Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.08.2022

Kursziel: 22,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Q2 durch Ukraine-Krieg und Inflation belastet - Ausblick verhalten

A.S. Création hat gestern den Bericht für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht, nachdem in der vergangenen Woche bereits vorläufige Zahlen sowie eine qualitative Guidance für das Gesamtjahr 2022 bekannt gegeben worden waren.



Erlösrückgang durch gedämpfte Konsumentenstimmung: Nachdem der Umsatz in den ersten zwei Monaten des Jahres noch leichte Zuwächse verzeichnete, ist die Nachfrage nach Tapeten seit März signifikant zurückgegangen. Entsprechend wies das Unternehmen einen deutlichen Umsatzrückgang von 12,9% yoy im zweiten Quartal auf. Grund hierfür ist insbesondere die gedämpfte Konsumstimmung sowie die Entschleunigung im Immobiliensektor durch die gestiegenen Baufinanzierungskosten. Der deutsche Markt zeigte sich mit einer Entwicklung von -2,8% yoy in H1 noch verhältnismäßig stabil, während in den übrigen Ländern der EU (zuzüglich Großbritanniens) die Brutto-Umsätze um 12,7% yoy auf 31,3 Mio. Euro (Vj.: 35,8 Mio. Euro) zurückgingen.



Ergebnis durch Nachfragerückgang und erhöhte Beschaffungskosten geprägt: Das EBT betrug im zweiten Quartal -1,65 Mio. Euro (Vj.: 1,28 Mio. Euro). Der Verlust ist neben dem Umsatzrückgang auf die gestiegenen Rohstoffpreise zurückzuführen (Rohertragsmarge bezogen auf die Gesamtleistung: -5,24 PP yoy). Die Personalkosten konnten hingegen auf absoluter Basis um 0,6 Mio. Euro (yoy) bzw. 0,8 Mio. Euro (qoq) Euro reduziert werden, was im weiteren Jahresverlauf der Profitabilität helfen sollte.



Guidance impliziert weiterhin verhaltene Entwicklung: Aufgrund der sich stark wandelnden Rahmenbedingungen hat der Vorstand bislang noch keine quantitative Guidance für das Jahr gegeben. Nach Analyse des ersten Halbjahres sowie den Juli-Zahlen vermutet der Vorstand jedoch nun, dass der Umsatz für 2022 unterhalb des Vorjahresliegen wird. Das Management schließt inzwischen nicht mehr aus, das Geschäftsjahr 2022 mit einem operativen Verlust abzuschließen.



