Noch ein freundliches Signal für Aktien: Die US-Importpreise sanken im Juli im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent. Das ist ein stärkerer Rückgang als von Marktexperten erwartet. Jetzt keimt noch mehr Hoffnung auf, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen doch nicht so stark anheben könnte. Ist der Jubel verfrüht? Oder geht es jetzt ab? Wir haben bei Martin Goersch, Autor unseres erfolgreichen Börsendienstes "America's Most Wanted" nachgefragt.

Die Antwort von Martin Goersch weist darauf hin, dass es neben dem Leitzins noch einen anderen wesentlichen Faktor gibt, den Aktienanleger jetzt auf dem Schirm haben sollten: "Zuletzt wechseln die Annahmen der Marktteilnehmer in Bezug auf die Erwartungen von Zinserhöhungen durch die Fed bei ihrem nächsten Meeting am 21. September sehr schnell. Mit den deutlich besser als erwarteten Non-Farm Payrolls stieg die Wahrscheinlichkeit für einen 75 Basispunkte Zinsschritt sofort auf ca. 70 Prozent. Mit den schwächer als erwartet kommenden Inflationsdaten ist diese Wahrscheinlichkeit schnell wieder auf unter 50 Prozent abgesunken", umreißt der "America's Most Wanted"-Autor die aktuelle Ausgangslage.