Deutschland steckt in der Krise und denkt bei sommerlicher Hitze vor allem schon an den Winter: die Energiepreise steigen weiter, verstärkt noch durch die extreme Trockenheit (der für den Handel in Deutschland so wichtige Rhein derzeit kaum mehr beschiffbar). Nun fließt wieder weniger Gas durch Nord Stream 1 - dreht Putin den Gashahn weiter runter? Das "neue Deutschland", so titelt der renommierte "Economist" angesichts der Notwendigkeit, auf eine völlig neue Lage schnell reagieren zu müssen. So oder so: im Winter kommt eine Energie-Kosten-Lawine auf die Deutschen zu - der Staat will helfen, rückt damit aber seinen Bürgern immer näher an die Pelle. An den Märkten heute wieder freundliche Stimmung - die Entscheidung über die Frage, ob das ein neuer Bullenmarkt oder doch nur eine Bärenmarkt-Rally ist, ist noch nicht gefallen..

Hinweise aus Video:

