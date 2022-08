Hainan Airlines verbindet den BER mit China - Langstreckenverbindung von Peking zur Hauptstadtregion aufgenommen (FOTO)

Berlin/Schönefeld (ots) - Heute, am 12. August, ist der erste Linienflug seit

der Corona-Pause von China in die Hauptstadtregion planmäßig gelandet. Ab sofort

verbindet Hainan Airlines den BER erstmalig mit dem Reich der Mitte. Immer

freitags kommt die nach Skytrax Ranking zu den zehn besten Airlines der Welt

zählende Fluggesellschaft mit einem Airbus A 330 nonstop von Peking an den BER.

Der Rückflug in Richtung der chinesischen Hauptstadt erfolgt am selben Tag. Vor

der Ankunft in Peking ist aufgrund der chinesischen Infektionsschutzauflagen

eine Zwischenlandung am Flughafen Dalian Zhoushuizi vorgesehen.



Tickets für die Flüge von und zum BER sind auf der Webseite der Fluggesellschaft

unter http://hainanairlines.com sowie in Reisebüros buchbar. Angeboten werden

die Flugzeiten (jeweils Ortszeit):