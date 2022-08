Eleglide bringt neuen E-Scooter "Coozy" auf den Markt

Paris (ots/PRNewswire) - Eleglide, ein innovativer Hersteller von Elektrorollern

und -fahrrädern, stellt einen neuen Roller vor - den Coozy (https://eleglide.com

/products/coozy-10-inch-tire-foldable-commuting-55km-range-powerful-36v-450wh-ba

ttery-ipx4-led-display-app-electric-scooter) . Der Name Coozy ist eine

Kombination aus den beiden englischen Begriffen für "cool" und "gemütlich": Der

Benutzer sieht während der Fahrt damit cool aus und der Roller fühlt sich

gleichzeitig gemütlich an.



Coozy Der Coozy mit seinem minimalistischen Look wurde für Pendler entwickelt.

Der dunkle Körper mit verstecktem Ständer verfügt über ein eingebautes

Armaturenbrett und einen eingebauten Scheinwerfer. Für einen besonders

minimalistischen Look verlaufen die meisten Drähte im Inneren. Der einfache und

coole Look des Coozy passt gut zu eleganter Arbeitskleidung.